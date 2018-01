In legatura cu problemele aparute in accesarea Bibliotecii Digitale a Bucurestilor, Biroul de Presa al Primariei Capitalei face urmatoarele precizari:

La nivelul Bibliotecii Metropolitane Bucuresti se fac eforturi pentru repunerea în funcţiune, in cel mai scurt timp posibil, a Bibliotecii Digitale a Bucureştilor, in conditiile in care din anul 2009 si pana in prezent nu s-au realizat investitii semnificative in infrastructura hardware si software a bibliotecii digitale.

Concret, au existat probleme ce au afectat echipamentele hardware, determinate de intreruperi frecvente ale energiei... citeste mai mult

