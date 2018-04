Primaria Capitalei nu va interzice circulatia masinilor Euro 1 si Euro 2: "Nu avem in vedere astfel de reglementari" Primaria Capitalei a anuntat ca nu intentioneaza sa interzica circulatia masinilor cu motoare Euro 1 si Euro 2 din 1 ianuarie 2019, in ciuda existentei unui proiect in acest sens.

Mai multe despre masini, primarie, Capitala, reglementari, euro 1, automarket.ro Foto: automarket.ro Auto citeste mai mult

ieri, 19:27 in Auto, Vizualizari: 35 , Sursa: 9am in