Domnule Petrea, ce buget are echipa de fotbal în acest moment? Deşi în primele declaraţii am spus că vom dispune de un buget de 300.000 de euro, ulterior, prin negocieri, am reuşit să aducem fotbalişti la un preţ de transfer cât mai scăzut şi, în urma...

Mediafax, 26 Septembrie 2017