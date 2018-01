Primaria Capitalei, buget local de 1,24 miliarde euro

Primaria Capitalei a pus sambata dimineata in dezbatere publica bugetul pe anul 2018. Astfel, institutia are un buget local estimat de 5,7 miliarde lei (1,24 miliarde euro). Din aceasta suma, 231 milioane euro sunt propusi pentru investitiile in infrastructura, 100 milioane de euro pentru investitiile in sanatate, 32 milioane de euro pentru achizitia de autobuze, troleibuze si tramvaie, in masura in care se vor finaliza procedurile de achizitie, 103 milioane euro pentru subventia RATB, 86 milioane de euro subventia RADET, potrivit unei sinteze facute de Primaria Capitalei. Pentru teatre, muzee si alte institutii de cultura - bugetul... citeste mai mult