In aceasta noapte se va actiona pe arterele Capitalei cu 259 utilaje destinate exclusiv aplicarii tratamentelor cu materiale antiderapante si 387 de operatori.

Stocul disponibil de material antiderapant este 12.838 tone.

Echipele de interventie ale STB SA vor actiona pentru degajarea liniilor de contact ale tramvaielor si troleibuzelor.

DGASMB monitorizeaza persoanele care refuza cazarea in centrele sociale, distribuind ceai si supa calda, precum si geci, bocanci, pături si manusi in caz de nevoie.

Reamintim faptul ca fiecare primarie de sector, impreuna cu operatorul de salubritate care actioneaza pe raza