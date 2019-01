Pentru prima data in ultimele decenii, Primaria Capitalei investeste in reabilitarea retelelor RADET si face toate eforturile sa recupereze o perioada de 27 de ani in care Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice nu a beneficiat de investitii concrete, arată Primăria Capitalei într-un comunicat de presă.

Reamintim faptul ca Primaria Municipiului Bucuresti desfasoara o serie de proiecte menite sa imbunatateasca sistemul de termoficare, o parte din acesrea fiind deja realizate, altele fiind in derulare sau in diferite etape pregatitoare.

Astfel, actuala administratie a Capitalei este pregatita pentru modernizarea si reabilitarea Sistemului de Alimentare Centralizata cu... citeste mai mult