Referitor la situatia podului Constanta, Primaria Municipiului Bucuresti face urmatoarele PRECIZARI:

Podul Constanta se afla in proprietatea statului, administrarea Ministerului Transporturilor si concesionat Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA, si nu in administrarea Primariei Municipiului Bucuresti.

Prin urmare, singura institutie abilitata de lege sa execute lucrari de consolidare/reabilitare la acest obiectiv este Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA.

Primaria Municipiului Bucuresti, prin directia de specialitate, a emis, la cererea Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA, doua autorizatii de construire in anul 2006, ulterior CFR SA nedepunand NICIO ALTA... citeste mai mult