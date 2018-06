Primaria Capitalei a publicat anuntul pentru achizitia primelor 100 de locuinte din pachetul de 600 de unitati locative destinate personalului medical din spitalele aflate in subordinea Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Astfel, Primaria Municipiului Bucuresti intentioneaza sa achizitioneze un numar de 600 de unitati locative pentru personalul medical care isi desfasoara activitatea in cadrul spitalelor aflate in administrarea primariei, prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB)

