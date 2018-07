Kovesi: Prejudicii de 188 milioane de euro in dosare de abuz in serviciu nu mai pot fi recuperate din cauza deciziei CCR Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a spus, marti seara, ca in aces an, din cauza deciziei Curtii Constitutionale a...

9am, 22 Noiembrie 2017