Potrivit municipalităţii, în două luni şi jumătate, 510 dosare au fost aprobate, fiind eligibile pentru a beneficia de voucherele în valore de 13.800 de lei pentru feritilizare in vitro. Alte 100 de dosare vor fi analizate în perioada următoare, iar patru au fost respinse. Banii se acordă sub forma a două vouchere pentru fiecare solicitare: un voucher pentru medicamente în valoare de 4.600 lei şi unul pentru intervenţia medicală specifică în valoare de 9.200 lei. Criteriile de eligibilitate sunt: cuplurile infertile au indicaţie pentru procedura de fertilizare in vitro, membrii cuplului sunt asiguraţi medical,... citeste mai mult

azi, 16:57 in Locale, Vizualizari: 29 , Sursa: Adevarul in