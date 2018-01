Primaria Calarasi isi evalueaza angajatii, pentru orice eventualitate

In acest an, Primaria municipiului Calarasi are planificata o evaluare a salariatilor din institutie. Cel putin asa a informat viceprimarul Viorel Ivanciu, in cadrul unei conferinte de presa.

Referitor la bugetul pe 2018, acesta sigur nu va intra in sedinta de la sfarsitul acestei luni, ci va fi dezbatut in cadrul unei sedinte extraordinare, undeva pe data de 15 februarie. Dar, pana atunci, se vor definitiva toate procedurile pentru aprobarea lui. Ce poate afirma deocamdata e ca, teoretic, bugetul pe 2018 este mai