Primaria Bucuresti va avea program propriu de reabilitare termica a blocurilor Consilierii generali au aprobat, ieri, proiectul de hotarare care prevede ca Primaria Capitalei sa inceapa, din 2018, in premiera, un program propriu, multianual, privind cresterea performantelor energetice ale blocurilor din Bucuresti.

Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 40 de voturi pentru si 10 abtineri. Potrivit primarului general, Gabriela Firea, reabilitarea termica a blocurilor nu s-a desfasurat uniform in toate sectoarele.



"S-au inregistrat diferente mari intre ​sectoare la acest capitol​, diferente care au la baza cauze obiective, in... citeste mai mult

