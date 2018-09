* aceasta a câștigat concursul susținut la ANFP București și va fi nominalizată pe poziția de arhitect-șef al Municipiului, cel mai probabil, la finele săptămânii viitoare * Corina Elena Anghelescu are 29 de ani, este brăileancă și a absolvit două facultăți - Administrație Publică și Arhitectură București * edilul-șef a ținut să precizeze că nu are nicio legătură cu fostul director economic al Primăriei, Stoica Anghelescu



