Dumitru Chelaru susține că a primit o adresă în care i se cere să construiască padocuri pentru câini.

„Mi s-a transmis că trebuie să fac padocuri pentru câini, adăposturi pentru câini, eu la Pomârla. Da o să las proiectul de apă, o să las totul deoparte, am bani de nu mai pot , am și buget și de luna aceasta mă apuc să fac. Vă rog să trimiteți toți câinii din județ că am eu puterea să fac adăposturi de câini. Deci am adresă, am primit sarcină să fac, fără bani, nu există. O să fac când o să-și facă politrucii ăștia treaba. Să respecte cartea europeană a autonomiei locale, asta este o „constituție””,

acum 21 min. in Locale, Vizualizari: 12 , Sursa: Botosaneanul in