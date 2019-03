Tenismanul sârb Janko Tipsarevic a semnat prima sa victorie după un an şi jumătate în circuitul ATP, impunându-se cu 6-3, 6-3, în faţa americanului Bradley Klahn, miercuri, în primul tur la Miami.

Tipsarevic (34 ani), sfertfinalist la US Open în 2011 şi 2012, aflat acum locul 453 mondial, a intrat pe tabloul principal graţie clasamentului „protejat”, care permite unui jucător să revină în circuit după o accidentare de lungă durată. Ultima sa victorie data din septembrie 2017, din primul tur al Openului Statelor Unite. El a participat în luna ianuarie a acestui an la Australian Open, însă a a pierdut meciul de debut, fiind... citeste mai mult

