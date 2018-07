Prima statie inteligenta de biciclete din Romania, fiasco total La mai bine de doua luni de la inaugurare, prima statie inteligenta de biciclete de la noi din tara este inutilizabila.

Velo Park, prima statie inteligenta de biciclete din Romania, inaugurata la Focsani, nu poate fi folosita nici macar dupa doua luni de la inaugurare, pentru ca nu are inca regulament de functionare.

Primaria Focsani a investit in parc aproximativ un milion de lei, bani care se pare ca stau blocati in acest moment, deoarece oamenii care vin sa inchirieze o bicicleta fac cale intoarsa. "A fost o... citeste mai mult