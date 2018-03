In ultima perioada, Andrei era abatut, din cauza faptului ca voia sa revina in presa, dar nu mai era dorit. Jurnalistul s-a stins din viata la 56 de ani. Prima lui sotie, Maria, a tinut sa spuna cateva cuvinte despre cel care i-a oferit o fata. Cei doi s-au iubit in studentie, iar din casnicia lor a rezultat Anastasia.

Femeia a marturisit ca, de o perioada, era obosit si dezamagit.

‘‘L-am iubit enorm, neconditionat. Probabil a obosit. Mi-a dat un copil exceptional. Ii multumesc toata viata. O sa il iubesc toata viata si o sa ii pastrez memoria”, a spus femeia potrivit observator.tv.

