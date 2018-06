Simona Halep s-a calificat în finala de la Roland Garros, pentru a treia oară în carieră, după ce a învins-o în penultimul act, scor 6-1, 6-4, pe Garbine Muguruza. În ultimul act, sâmbătă, eleva lui Darren Cahill va juca împotriva învingătoarei dintre Maddison Keys şi Sloane Stephens.

"Ştiam că trebuie să fiu agresivă, să joc rapid şi totul a decurs bine. Am fost puternică pe picioare şi mental. Am avut încredere pe tot parcursul partidei. Am avut mare încredere după primul set, că aveam meciul în mână. Nu am renunţat şi am crezut în fiecare lovitură.

E o mare oportunitate pentru mine să joc în finală. Voi încerca doar să fac mai mult decât anul trecut

