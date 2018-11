CSM Bucureşti a pierdut neaşteptat 26-31 (11-16), duminică seara, în Sala Dinamo, meciul patru din Grupa D a Ligii Campionilor, cu norvegiencele de la Vipers Kristiansand.

Prima explicaţie a venit de la extrema strângă, experimentata Iulia Curea. Handbalista din Bacău a avut curajul de a spune lucrurilor pe nume. "N- am crezut că vom pierde, ne-am pregătit prea bine. Ne pare rău, n-am crezut ca vom pierde. Şi partea ofensivă, si defensivă... Ambele n-au mers. Nu am făcut faulturi, au fost foarte multe goluri primite, nu poţi să câştigi aşa. Am facut vizionare in fiecare zi, sunt zile negre, a fost o zi neagra

Nu stiu daca e... citeste mai mult