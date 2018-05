Articol de — Victor Vrînceanu Miercuri, 16 Mai, 18:24

Dinamo U19 s-a calificat în această după-amiază în finala Cupei Romăniei U19, după ce a trecut de rivala Viitorul în semifinale. După 3-3 la general, dinamoviştii au avansat în finală în urma executării loviturilor de departajare.

Gabi Răduță, șeful Centrului de Copii și Juniori, a oferit o primă reacție după acest succes.

"Ne-am calificat la loviturile de partajare, deși am avut 10 ocazii clare, am pierdut 2-1 în timpul regulamentar, la același scor cu care am...