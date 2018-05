CSM Bucureşti a câştigat medaliile de bronz în Liga Campionilor, la capătul sezonului 2017/2018. "Tigroaicele" au învins Rostov Don cu 31-30 şi au mai spălat din imaginea pătată de după semifinala cu Gyor. Ieri, la meciul cu campioana en-titre, CSM Bucureşti a pierdut cu 26-20.

"O bucurie. Cred că am arătat şi noi altfel. Ne-am dorit să demonstrăm că suntem o echipă. Am jucat fără presiune şi am vrut să câştigăm măcar o medalie. Am jucat rapid, ca o echipă, una pentru cealaltă. A fost o delăsare de a noastră, important e că ne-am revenit. Am arătat că suntem o echipă.

Avem un public minunat, oameni minunaţi.

