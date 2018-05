Simona Halep şi-a câştigat prezenţa în careul de aşi al turneul Premier 5 de la Roma după ce, per total, a jucat doar două ore şi 13 minute de la startul competiţiei, trecând trei tururi.

Românca va păstra numărul unu mondial şi va fi principală favorită la Roland Garros, după ce a învins-o pe Caroline Garcia cu scorul de 6-2, 6-3.

"Cred că am jucat tenis foarte bun. Am simţit mingea destul de bine. Am ştiut ce trebuie să fac contra ei. M-am aşteptat la un meci dificil. A început să greşească la un moment dat şi am prins eu multă încredere. Cred că a fost un meci frumos", a declarat Simona Halep la conferinţa de presă.

Programată în premieră să joace pe terenul... citeste mai mult