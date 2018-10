Jucătoarea română de tenis Simona Halep, care va termina anul pe primul loc în clasamentul mondial, s-a retras de la Turneul Campioanelor de la Singapore, care va avea loc în perioada 21-28 octombrie, informează site-ul WTA.

„Din păcate, după multe discuții cu echipa și dictorii, am luat decizia să mă retrag de la Finalele WTA din Singapore. Am vrut să termin 2018 la un nivel înalt, după un an incredibil, dar din păcate afecțiunea la spate nu s-a vindecat conform așteptărilor noastre și trebuie să mă gândesc pe termen lung mai întâi la sănătatea mea.

Sunt tristă că nu voi putea juca la a cincea și ultima... citeste mai mult