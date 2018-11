Simona Halep i-a mulţumit antrenorului Darren Cahill pentru colaborarea de patru ani, după ce acesta a anunţat că renunţă la pregătirea sportivei române din motive personale.

"Îţi mulţumesc atât de mult Darren Cahill pentru munca imensă şi incredibilul srpijin pe care mi l-ai acordat în ultimii 4 ani. Am fost norocoasă să te am alături de mine şi ce parcurs am avut...Îţi urez ţie şi familiei toate cele bune şi sper să ne vedem curând", a scris sportiva pe reţelele de socializare.

