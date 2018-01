"A fost un meci excelent, am jucat bine cel de-al doilea meci aici, pe Margaret Court Arena. Sunt foarte fericită că m-am calificat din nou în sferturi.

Nu m-am aşteptat la asta la începutul turneului, din cauza accidentării. Sunt mândră că am fost foarte atentă şi am jucat fiecare punct foarte concentrată", a spus Simona Halep, la finalul partidei, conform digisport.ro.

VEZI AICI DETALII!

Simona Halep şi-a asigurat un cec de 440.000 dolari australieni şi 430 de puncte WTA, iar în sferturi va înfrunta o reprezentantă a Cehiei, învingătoarea partidei Karolina Pliskova - Barbora Strycova.

acum 34 min. in Sport, Vizualizari: 23 , Sursa: Realitatea in