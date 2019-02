Imediat după terminarea partidei, Simona a vorbit despre cum a simţit meciul din teren. "Am câştigat cu sufletul şi cu mintea! Nu am renunţat nicio clipă pentru ca mi-am promis ca nu mai renunţ împotriva ei dupa ce am pierdut doua partide importante. Cred ca a fost cel mai bun meci al meu aici. Am rezistat pe picioare, nu am fost obosita si am castigat", a declarat Simona imediat dupa meci.

Intrebata cum vede finala de sambata, constanteanca a explicat ca abia asteapta sa intre pe teren.

"Ma simt excelent... citeste mai mult

azi, 18:19 in Sport, Vizualizari: 21 , Sursa: Adevarul in