Simona Halep a obţinut a doua victorie a carierei în faţa Mariei Şarapova (40 WTA), în semifinalele turneului de la Roma, scor 4-6, 6-41 6-4. Al treilea meci pe zgură între cele două a urmat scenariul cunoscut - dramatism, set decisiv, răsturnări de scor.

"Fizic, am reuşit să lupt bine. Evident, împotriva Simonei va fi mereu un meci foarte solicitant. Astăzi nu am avut cea mai bună evoluţie la serviciu - asta a fost primul lucru. În primul set returul mi-a mers foarte bine, am reuşit să relansez foarte bine punctul şi să pun presiune, dar, apoi, în seturile următoare, precizia... citeste mai mult

acum 48 min. in Sport, Vizualizari: 22 , Sursa: Pro Sport in