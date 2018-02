Fostul deputat Vlad Cosma susţine că nu s-a prezentat, marţi, la DNA pentru că este într-o vacanţă pentru a îşi sărbători ziua de naştere.

„Am plecat într-o vacanţă. Am să mă prezint săptămâna următoare. Nu mi-e frică să merg la DNA”, a spus Vlad Cosma la Antena 3.

„Domnul Negulescu, între zecile de dosare, a trimis un dosar pe numele meu la Parchetul General, am nimerit la un alt stimat domn procuror care, printr-un intermediar, mi-a cerut un sfert de milion de euro pentru a îmi clasa dosarul. Am ajuns ca noi, inculpaţii, să înregistrăm procurorii pentru că încalcă legea. Există denunţ, dosar penal, înregistrarea...