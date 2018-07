"Mi-am impus să lupt în setul decisiv, mai ales la 5-2. Halep joacă uimitor, loveşte tot timpul aproape de linie, m-a făcut să alerg foarte mult. Am încercat să mă concentrez pe jocul meu. Spectatorii mi-au transmis foarte multă energie, le mulţumesc enorm. Anul acesta am încercat să mă bucur mai mult de turneul de la Wimbledon şi iată ce mi-a adus această relaxare. Am încercat să fiu eu însumi pe teren şi să savurez acest moment", a spus Su-Wei Hsieh, la microfonul Eurosport.

azi, 18:55 in Sport, Vizualizari: 29 , Sursa: Mediafax in