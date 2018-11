Daniel Pancu s-a ţinut de cuvânt şi a intrat pe gazonul din Giuleşti pentru ultima dată în calitate de jucător al Rapidului, echipă pe care o antrenează în Liga a III-a. La finalul meciului cu echipa Înainte Modelu, scor 1-0, Daniel Pancu a vorbit cu lacrimi în ochi.

"Eu am spus de multe ori că e greu să mă surprindă suporterii Rapidului pentru că de asta am rămas nu numai eu, ci toţi marii fotbalişti care au jucat Rapid, de aia nu am trădat şi nu am mers la Steaua, la Dinamo, dar în seara asta mi-au depăşit şi mie aşteptările şi am fost foarte emoţionat. După cum ştiţi, am jucat şi la Beşiktaş, iar suporterii sunt... citeste mai mult

