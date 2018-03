"Nu mi-a fost uşor. Ultimii doi ani au reprezentat o grea încercare, atât pentru mine, cât şi pentru familia mea. A fost o încercare grea. În toată această perioadă nu am făcut altceva decât să îmi susţin nevinovaţia, să susţin că nu am comis nicio faptă imorală, că nu am încălcat nicio lege", a spus acesta.

Acesta a mai spus că din momentul începerii urmării penale s-a retras din toate funcţiile de conducere şi a renunţat să mai candideze pentru Primăria Capitalei. "Toate aceste decizii le-am luat considerându-mă nevinovat. Aşa mi s-a părut firesc pentru orice... citeste mai mult

azi, 18:23 in Politica, Vizualizari: 45 , Sursa: Realitatea in