Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, după votul de încredere acordat de Parlament Guvernului Dăncilă, că are încredere că acesta va rămâne în funcţie până la finalul mandatulu din 2020.

„Are toate condiţiile Guvernul condus de doamna Dăncilă să pună în practică programul de guvernare, să îşi atingă ţintele stabilite. Va avea spirjinul Parlamentului, coaliţiei. Am convingerea că va gestiona foarte bine relaţia dintre Guvern şi coaliţia politică, Guvern şi Parlament, chiar şi dintre Guvern şi opoziţie… Am speranţa şi eu, şi colegii mei că... citeste mai mult