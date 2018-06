Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, are o primă reacţie, pentru cotidianul The New York Times, după decizia CCR, care a stabilit că preşedintele trebuie să emită decret de revocare a sa din funcţie, spunând că presiunile asupra instituţiei pe care o conduce s-au amplificat.

Laura Codruţa Kovesi, care rămâne în funcţie în timp ce preşedintele Klaus Iohannis îi analizează viitorul, nu a vrut să facă niciun comentariu direct despre decizia Curţii Constituţionale. Dar, într-un interviu de la sediul DNA, a justificat activităţile instituţiei, precizează The New York Times.

"Este greu să fie schimbate mentalităţi. Ultimii cinci ani au... citeste mai mult