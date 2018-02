Curtea de Apel București a dat miercuri primele sentințe în dosarul retrocedărilor de la ANRP.

Fostul șef ANI, Horia Georgescu, a fost condamnat la patru ani de închisoare, iar avocata Ingrid Mocanu a primit aceeași sentință.

Decizia nu este definitivă.

Prima reacție a lui Horia Georgescu, după ce a primit sentința în dosarul ANRP:

„Au trecut aproape trei ani de când am fost arestat, într-o dimineață de martie din 2015, într-un dosar în care azi am fost condamnat în primă instanță.

Ce am aflat în acești... citeste mai mult