Simona Halep, locul I WTA, a declarat, miercuri, că totul a mers conform planului în meciul cu sportiva cehă Karolina Pliskova, deşi nu a avut un început bun de joc. În partida din semifinale cu Angelique Kerber, Halep consideră că trebuie să domine mai mult şi să joace mai bine.

"Mă bucur să fiu în semifinale, am fost şi la juniori, în 2008. Este minunat să joc pe această arenă. Nu a fost cel mai bun start de meci, dar am ştiut că trebuie să restartez planul de joc, să nu mai ratez aşa mult, să mă deplasez mai bine. Am început să deschid terenul, am servit bine, totul a mers conform... citeste mai mult