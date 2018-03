Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir susține că deși Florian Coldea a fost audiat peste opt ore în Comisia de Control a SRI acesta a refuzat să ofere detalii.

Dragomir consideră că audierea a fost „o bătaie de joc” la adresa românilor.

„8 ore si 23 minute audierea lui Coldea SRL, cel mai important exponent al statului paralel.

Rezultatul? Nu confirm, nici nu infirm.

Adica o bataie de joc la adresa miilor de romani care au fost ascultati, fugariti, haituiti si condamnati abuziv pe banii statului in timpul lui Coldea.

Sunt trei teme majore ale abuzurilor: relatia cu DNA si Kovesi, relatia cu instantele, implicarea in mass media, politica si economie. In... citeste mai mult