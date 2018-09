„Eu am colaborat foarte bine cu doamna Firea, am avut o deschidere totală. Cerinţele pe care le-a avut şi le-a discutat cu mine am căutat să rezolv cât mai multe. Şi de acum voi avea aceeaşi abordare, dacă sunt probleme, voi discuta cu primarul Capitalei şi am să văd cum pot să sprijin proiectele pe care pe care Capitala. Bineînţeles, cele care sunt legale, care pot eu ca şi Guvern, să aducem rezolvarea problemelor pe care le ridică primarul Capitalei”, a spus Viorica Dăncilă, vineri, referitor la declaraţiile Gabrielei Firea care afirmă că nu a fost susţinută de către Guvern.

