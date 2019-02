Dan Nistor susţine că nu se gândeşte la play-off, deşi Dinamo a făcut un nou pas important spre calificare în primele şase echipe ale campionatului. "Câinii" s-au apropiat la doar cinci puncte de Sepsi, ultima echipă din play-off, după ce au acumulat 28 de puncte.

"Ne bucurăm că am reuşit să câştigăm, am făcut 28 de puncte şi ne va aştepta un meci greu cu Botoşani, acasă. A fost destul de greu, a fost o presiune mare pe jucători. Am meritat victoria, am făcut şi un joc frumos. Norocul ţine cu cei buni şi cu cei puternici. Vor veni mulţi suporteri...

