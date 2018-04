Gigi Becali a trăit la intensitate maximă finalul de meci de pe Arena Naţională, iar golul marcat de Bogdan Planic în primul minut al prelungirilor l-a făcut să apară cu un discurs liniştit în faţa jurnaliştilor.

Mulţumit de egal şi de jocul din prima repriză, Becali consideră că echipa sa nu mai poate pierde titlul: "Am avut emoţii când au marcat ei, dar apoi nu. Am zis "asta e", ăsta e fotbalul. Apoi m-am rugat la Maica Domnului, am cerut un egal. Şi m-a ascultat şi mi-a dat. Am zis că poate nu merit, dar uite că mi-a dat un gol care face cât un campionat. Avem golaveraj, avem meciul direct, ei nu pot marca cinci goluri cu Viitorul sau cu Astra.

Sunt mulţumit de jocul