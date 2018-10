La scurt timp după ce Emma Zeicescu şi Claudiu Popa au fost prinşi cu "iarbă", realizatorul TV a declarat reporterilor SPYNEWS că situaţia nu ar fi chiar aşa cum susţin anchetatorii.

"Unul dintre amici avea în rucsac mai multe obiecte ale mele: aparatul foto, încărcătorul pentru acumulatori etc. Jandarmii i-au făcut percheziţie şi au găsit cele două ţigări. Când am văzut că amicul meu este înconjurat de jandarmi, m-am dus şi le-am explicat că în rucsacul respectiv am şi eu câteva lucruri. Amicul le-a explicat, însă, că ţigările îi aparţin. Am ieşit cu toţii şi am stat de vorbă într-un cort, într-un ţarc. În tot acest... citeste mai mult