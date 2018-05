Luni, 21 Mai, 09:00

Florentin Matei (25 de ani), fotbalistul împrumutat de Rijeka în acest sezon la Astra, a vorbit pentru prima oară despre un posibil transfer la FCSB.

"Nu am vorbit cu nimeni. Eu acum termin contractul cu Astra. Mai am un an de contract cu Rijeka. Săptămâna asta văd ce o să fac. Totul este posibil, dar poate este prea devreme să vorbesc despre un transfer.

A fost o perioadă frumoasă, m-am simţit foarte bine la Astra. Cu puţin noroc, puteam să terminăm şi mai sus în clasament", a... citeste mai mult