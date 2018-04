Inregistrarea convorbirii telefonice a fost publicata de postul de televiziune Rossiya-1, dar veridicitatea materialului audio nu a fost deocamdata verificata.

Potrivit acestei inregistrari, Viktoria Skripal a informat-o pe Iulia ca planuieste sa vina la Londra dupa ce va obtine viza, iar fiica lui Serghei Skripal a raspuns "nimeni nu-ti va acorda o viza".

"Serghei este bine. Ne recuperam... important este ca am supravietuit si ca nu a fost facut niciun rau ireparabil. Voi fi externata in curand din spital. Totul este in regula", a mai spus Iulia Skripal.

