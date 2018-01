Finala turneului feminin de la Australian Open s-a încheiat în acest an cu succesul danezei Caroline Wozniacki (27 ani), învingătoare în faţa Simonei Halep cu 7-6, 3-6, 6-4, după aproape 3 ore de joc.

Caroline Wozniacki a câştigat primul titlu de Grand Slam din carieră, după două finale pierdute la US Open. Cu această victorie, daneza a detronat-o pe Simona şi din fruntea ierarhiei mondiale.

”Aştept acest moment de atâta vreme, am mari emoţi, îmi tremură vocea. Vreau să o felicit pe Simona, ştiu că e greu pentru... citeste mai mult

