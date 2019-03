Bianca Andreescu a reuşit să facă din nou un meci mare. În primul tur al turneului de la Miami, jucătoarea din Canada, de origine română, a întors rezultatul fantastic şi s-a impus iar în faţa Irinei Begu.

După un prim set câştigat de sportiva din România, 6-4, şi minge de set tot pentru Begu în actul secund, 5-1, Andreescu a reuşit să răstoarne situaţia, să câştige 6-7 şi să se impună în setul decisiv cu 2-6.

"Am luptat cât am putut şi sunt foarte mândră de mine şi de cum m-am descurcat cu toată această situaţie. Cu cât e mai grea lupta, cu atât e mai dulce victoria. Am căpătat multă experienţă astăzi, dar sper ca pe viitor să nu mai ajung să salvez minge de meci...

