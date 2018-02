Curtea de Apel București a dat miercuri primele sentințe în dosarul retrocedărilor de la ANRP.

Fostul șef ANI, Horia Georgescu, a fost condamnat la patru ani de închisoare, iar avocata Ingrid Mocanu a primit aceeași sentință.

Decizia nu este definitivă.

„Ne așteaptam toți la această soluție. Am primit pedeapsă maximă cu executare, e foarte clar că dosarul a fost de la început foarte politic. A fost repartizat unei individe care nu are nico legatură cu magistratura. Pe parcursul procesului am formulat...