România a câştigat semifinala la sabie în faţa Rusiei şi are asigurată cel puţin medalie de argint. Rareş Dumitrecu a declarat imediat după victoria nebună cu Rusia că nu se va opri aici "Am vrut să-i batem, asta a făcut diferenţa, am avut emoţii...

Pro Sport, 3 August 2012