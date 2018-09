Sâmbătă seara, începând cu ora 19:00, are loc, în Sala Mare a Teatrului Tony Bulandra Târgovişte, premiera spectacolului Livada de vişini, după A.P. Cehov, în adaptarea dramaturgului Kihoon We, în regia lui Jeungwoo Son, scenografia Mariei Miu şi coregrafia lui Hugo Wolff.

Tot în premieră, un regizor de origine coreeană montează în spaţiul românesc, ceea ce face ca producţia să fie un adevărat eveniment atât pentru România, cât şi pentru Coreea de Sud.

Jeungwoo Son a absolvit Master of Fine Arts la Universitatea... citeste mai mult

