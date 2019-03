Contractul are o valoare estimată de 1,3 miliarde de lei şi termenlul de realizare va fi de patru ani (48 de luni). Metrorex a publicat în SEAP licitaţia pentru proiectare şi execuţie lucrări structură de rezistenţă pentru Lotul 1.1: 1 Mai - Tokyo”. Contractul are ca obiect proiectarea şi execuţia structurilor staţiilor şi interstaţiilor (galerii şi tuneluri) de metrou şi are o valoare estimată la 1.269.784.510 lei. Contractul include primul tronson cu şapte staţii pentru care Comisia... citeste mai mult