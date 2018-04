Prima parcare supraetajata va fi inaugurata in acest oras din Romania 910 locuri de parcare vor fi disponibile in prima parcare supraetajata care va deservi Iulius Mall si ansamblul mixt Openville din Timisoara. Investitia se ridica la aproximativ 13 milioane de euro.

Compania Iulius, care administreaza Iulius Mall Timisoara, a investit 2,6 milioane de euro in prima parcare supraetajata din Timisoara, conform unui comunicat emis luni de reprezentantii societatii.

"Noua parcare este configurata cu demisol, parter si patru etaje, punand... citeste mai mult