România a câştigat prima medalie la Jocurile Invictus. Subofiţerul Dumitru Paraschiva a cucerit bronzul în proba de canotaj în sală. El concurat şi la Jocurile Invictus de anul trecut de la Toronto. Subofiţerul Dumitru Paraschiva a fost rănit în Afganistan, în 2009, şi acum are gradul al doilea de invaliditate. La competiţia din acest an, veteranii români au concurat mai întâi la probele de ciclism viteză şi rezistenţă. Un reportaj din Sydney, de Alina Grigore şi Marin Găbudean.

Echipa României, medalie la Invictus EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: Subofiţerii Vasile Zbâncă şi Cătălin Pârvu au fost răniţi în misiune în Afganistan. Vasile are ambele picioare... citeste mai mult

azi, 14:47 in Actualitate, Vizualizari: 102 , Sursa: TVR in